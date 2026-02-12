Denizli'de kanlı miras kavgası. Emekli polis kardeşini öldürdü

Cinayet zanlısı emekli polis memuru Mustafa Ç.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Muzaffer Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Mustafa Ç. ile kardeşi Muzaffer Ç. (62) arasında miras paylaşımı meselesi yüzünden tartışma çıktı.

