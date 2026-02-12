Denizli'de kanlı miras kavgası. Emekli polis kardeşini öldürdü
12.02.2026 10:19
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de emekli bir polis, kardeşini miras yüzünden çıkan kavgada silahla vurup öldürdü. Cinayet sonrası kaçan zanlı aranıyor.
Denizli'de kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti.
Olay, dün akşam saatlerinde Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Mustafa Ç. ile kardeşi Muzaffer Ç. (62) arasında miras paylaşımı meselesi yüzünden tartışma çıktı.
KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRÜP KAÇTI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Ç., yanındaki tabancayla kardeşine ateş açtı. Muzaffer Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Mustafa Ç. olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Muzaffer Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı emekli polis memuru Mustafa Ç.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.
