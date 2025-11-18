Denizli'de 5 katlı binada yangın çıktı
18.11.2025 15:37
Son Güncelleme: 18.11.2025 15:38
İHA
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 katlı binada meydana gelen yangın bina sakinleri ve mahalleliler arasında korkuya neden oldu.
Yangın, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2111 sokakta bulunan 5 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 1’inci katında henüz belirlenemeyen sebeplerle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 1’inci katta meydana yelen yangın sebebiyle binayı tahliye edemeyen 3 bina sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bina sakinlerinin ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Yangın sonrasında binanın yanan katında itfaiye ve olay yeri inceleme polisleri tarafından yangının başlama sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
PAMUKKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. PAMUKKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.