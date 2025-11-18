Denizli'de 5 katlı binada yangın çıktı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 katlı binada meydana gelen yangın bina sakinleri ve mahalleliler arasında korkuya neden oldu.

Yangın sonrasında binanın yanan katında itfaiye ve olay yeri inceleme polisleri tarafından yangının başlama sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Yangın , Denizli ’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2111 sokakta bulunan 5 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 1’inci katında henüz belirlenemeyen sebeplerle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

