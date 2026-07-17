Otomobil şarampole devrildi. 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kazada yaralanan M.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki sürücü, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ömer T, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ömer T'nin kullandığı otomobil , henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.D. yaralandı.

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