Otomobil şarampole devrildi. 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
17.07.2026 10:43
Denizli'de bir otomobil şarampole devrildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ömer T'nin kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.D. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ömer T, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki sürücü, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan M.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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