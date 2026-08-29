2 kişiyi kaçırıp darbettiler, 3 milyon lira haraç aldılar. 7 kişi tutuklandı
29.08.2026 16:30
7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silah zoruyla kaçırdıkları 2 kişiyi darbedip 3 milyon lira gasp eden ve haraç alan 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin kar maskeli kişiler tarafından kaçırılıp darbedildikten sonra para ve değerli eşyalarının gasp edildikleri yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, 2 kişinin farklı zamanlarda 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurları götürdükleri dere yatağında çıplak şekilde fotoğraflarını çektikleri, darbettikleri, para ve haraç aldıkları tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kaçırdıkları 2 kişiden toplam 3 milyon lira aldıkları ortaya çıktı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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