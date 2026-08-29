2 kişiyi kaçırıp darbettiler, 3 milyon lira haraç aldılar. 7 kişi tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silah zoruyla kaçırdıkları 2 kişiyi darbedip 3 milyon lira gasp eden ve haraç alan 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, 2 kişinin farklı zamanlarda 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi.

Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin kar maskeli kişiler tarafından kaçırılıp darbedildikten sonra para ve değerli eşyalarının gasp edildikleri yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

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