5 milyon kaçak sigarayı izolasyon malzemelerinin arasına sakladılar

Denizli 'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda, bir tırın dorsesindeki izolasyon malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 milyon dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli bir kişinin kullandığı çekici ve dorsesini takibe aldı. Araç, ekipler tarafından durdurularak arandı.

Dorsede yapılan detaylı kontrolde, yasal yük olarak gösterilen izolasyon malzemelerinin içerisine gizlenmiş 5 milyon dal kaçak sarma/dolma sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.