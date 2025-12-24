Annesinin sevgilisi 7,5 aylık bebeğe dehşeti yaşattı. Talihsiz bebek yoğun bakımda

Antalya'da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren anne G.B. büyük çocuğunu babasına bırakıp henüz 1 yaşında bile olmayan oğlu ile Denizli'ye yerleşti. Denizli'de eğlence mekanında çalışmaya başlayan anne M.C.P. ile sevgili oldu. İddiaya göre olayın yaşandığı gece anne ve sevgilisinin eve alkollü bir şekilde geldikleri ve evde henüz nedeni belirli olmayan bir tartışmadan dolayı 7,5 aylık bebek darp edildi.

Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine anne ve sevgilisi bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü. Anne ve sevgilisi hastane yetkililerine bebeğin merdivenden düştüğünü söyledi. Bir süre sonra anne hastane polislerine gerçeği itiraf ederek erkek arkadaşı M.C.P'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri, anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı.

Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yapılan tetkiklerde 7,5 aylık M.E.S.'nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.

BABASI DEVLET KORUMASINA İSYAN ETTİ

Antalya'da ikamet eden baba Murat Seçen olayın haberini aldıktan sonra Denizli'ye geldi. Devlet koruması altında olan oğlunu göremeyen baba isyan etti. Çocuğunun velayetini almak istediğini belirten baba "Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum" diyerek tepki gösterdi.