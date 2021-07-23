Bıçakla kendi boğazını kesip, 2'nci katın penceresinden atladı

Denizli Haberleri DHA 23.07.2021 - 17:50
Denizli Haberleri - DHA,
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ali İ. bıçakla kendi boğazını kestikten sonra ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan Ali İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Ali İ.'nin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.
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