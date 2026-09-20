Birlikte yaşadığı kadının ailesiyle tartıştı: 1 ölü, 1 yaralı
20.09.2026 18:33
Denizli'de aile tartışmasında kan aktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dini nikahla evlendiği konuşma engelli kadının ailesiyle tartışan şahıs, çıkan kavgada kadının ablasını bıçaklayarak öldürdü, ağabeyini ise yaraladı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ali A. (45), aynı mahallede yaşayan konuşma engelli kadınla resmi nikah olmadan yaşamaya başladı.
Kadının ablası Ayşe Pabuccu (43) ile ağabeyi Mehmet Pabuccu (49), bu birlikteliğe karşı çıktı.Tartışmanın ardından iki kardeş, Ali A.'nın evine gitti. Evde çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali A., iki kardeşi bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşe Pabuccu ve Mehmet Pabuccu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 bıçak darbesi aldığı belirtilen Ayşe Pabuccu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Pabuccu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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