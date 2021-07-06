Denizli salgına rağmen üst üste 13 ay ihracatını artırdı

Tekstil şehri Denizli'den yılın ilk 6 ayında en önemli ihracat kalemleri havlu, nevresim ve bornoz oldu.

Havlu ihracatı bu dönemde yüzde 50 artarak 222 milyon dolara ulaştı. Nevresim ihracatı yüzde 43'lük yükselişle 164 milyon dolar, bornoz ihracatı ise yüzde 75'lik artışla 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kentin ev tekstili ürünleri en fazla ABD, Almanya İtalya, Fransa ve Hollanda'dan ilgi gördü. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine, kentteki firmaların gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz ter döktüğünü söyledi.

Fabrikalarda havlu, bornoz ve ev tekstili üreten firmaların salgına rağmen tam kapasite çalışarak ürünleri tamamlayama gayret gösterdiğini anlatan Memişoğlu, salgının ilk döneminde zorlanan ihracatçının zorlukların üstesinden geldiğini kaydetti.

Memişoğlu, ihracatını üst üste 13 aydır yükselten kentin geçen ay 461 milyon dolarlık ihracat getirisi elde ettiğini belirterek, böylece geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatta yüzde 87'lik artış sağlandığını ifade etti.

Haziran ayında Denizli'nin en çok ihracat yapan 8. şehir olduğunu aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen yılın haziran ayından beri devam eden ihracat artışımızı 13 aydır sürdürüyoruz. Yılın ilk 6 aylık döneminde ilimiz ihracatı yüzde 62,2 oranında artarak 2 milyar 139 milyon dolar olarak kaydedildi. Son 12 aylık ihracatta yaklaşık 4 milyar dolara ulaştık. Bugüne kadar, ihracatımızdaki en yüksek 12 aylık değerimiz 2018 yılındaki 3,4 milyar dolardı.

Bu senenin başında, Denizli ihracatı için kendimize 4 milyar dolar hedef belirlemiştik. İhracat hedeflerimize emin adımlarla yürürken mevcut ihracat performansımızı sürdürdüğümüz takdirde yıllık 4 milyar dolar hedefimizi yeniden revize edebiliriz." Memişoğlu, ihracattaki sektörel çeşitliliğe güvendiklerini dile getirerek, ihracatçıların dinamik yapısı ve ihracat deneyiminin sağlıklı bir ihracat yapısını beraberinde getirdiğini sözlerine ekledi.