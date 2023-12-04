Denizli'de 16 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Bir evde gerçekleştirilen aramada, baza ve balkonda saklanmaya çalışan 2 hükümlü tespit edildi.



Diğer adreslerde ise haklarında 1 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.