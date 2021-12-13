Denizli'de 4 bin metre kablo çalan 2 kişi tutuklandı.

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 15:15
Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı, Denizli'de 13 ayrı hırsızlık olayında yaklaşık 4 bin metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri; Çal, Buldan ve Güney ilçelerinde çeşitli tarihlerde yaşanan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen, görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, 13 hırsızlık olayının şüphelileri oldukları tespit edilen Z.B. (44) ile E.S'yi (29) operasyonla yakaladı.
Yaklaşık 500 bin lira değerinde 4 bin metre kablo çaldıkları belirlenen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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