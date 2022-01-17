Denizli'de 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 16:54
Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı, Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.
Haklarında 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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