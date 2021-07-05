Denizli'de 63 parça tarihi eser ele geçirildi

Denizli Haberleri 05.07.2021 - 18:41
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pamukkale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Dün akşam saatlerinde belirelene adrese baskın yapan ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 53 sikke, takı olarak kullanıldığı değerlendirilen 10 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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