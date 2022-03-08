Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 13:52
Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, cezaları kesinleşen hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda Ö.D, A.C, O.Ö, A.B, Ö.C, M.S, H.K. ve U.Ş. yakalandı.
Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
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