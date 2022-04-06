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Denizli'de 810 internet sitesine erişim engellendi (Denizli Haberleri)

Denizli'de jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 810 internet sitesine erişimi engelledi.

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 15:59

Denizli'de 810 internet sitesine erişim engellendi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Geçen ay yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı bahis içerikli 380, müstehcen içerikli 364, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 20, terör örgütü propagandası içeren 18 ve uyuşturucuyu övücü içerik barındıran 28 site belirlendi.

Jandarmanın yürüttüğü işlemler sonucu 810 sitenin erişime kapatılması sağlandı.

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