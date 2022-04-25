Denizli'de aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle salıverildi

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 15:55
Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kaza yerinde gözaltına alınan sürücü M.A. (75), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin ifadesinde çocuğun aniden yola çıktığını ve kazadan büyük üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.
- Çocuğun cenazesi toprağa verildi
Akşit'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morgundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenaze, Hilal Camisi'nde kılınan namaz sonrası Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gültepe Mahallesi'ndeki 4872 Sokak'ta dün M.A. yönetimindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari aracın çarptığı Ömer Salih Akşit hayatını kaybetmişti. Sürücü gözaltına alınmıştı.
Denizli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Denizli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.