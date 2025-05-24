Denizli'de bir kişi çalıntı bisikletle gelip motosiklet çaldı (Denizli Haberleri)
Denizli'nin Çivril ilçesinde,bir kişi çalıntı bisikletle gelip motosiklet çaldı. Şüpheli güvenlik kameralarınca görüntülendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs'ta Akpınar Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıyı bulmak için çalışma yürütüyor.
Görüntülerde, şüphelinin bisikletle geldiği sokakta, motosikletin yakıt deposunu kontrol ettikten sonra çalıştırarak uzaklaşması yer alıyor.
Öte yandan olay yerinde bulunan bisikletin de çalıntı olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.
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