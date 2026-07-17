Denizli'de çatı yangını paniği. Hortumla müdahale eden kişi mahsur kaldı sanıldı
17.07.2026 09:47
Yangını görünce çatıya çıktı.
Denizli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangında, alevlere hortumla müdahale eden apartman sakini, dumanlar arasında mahsur kaldığı sanılınca paniğe neden oldu.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Dört katlı apartmanın çatısında bulunan kullanılmayan eşyalar, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede yükselen alev ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını fark eden apartman sakinlerinden Nasuh G., çatıda bulunan hortumu kullanarak alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Dumanların arasında kalan vatandaşı gören çevredekiler, çatıda mahsur kaldığını düşününce kısa süreli panik yaşandı.
İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması için hazırlık yaparken, Nasuh G. çatıdan kendi imkanlarıyla inmeyi başardı.
Yangına kendi müdahale etmek için çatıya çıktı.
Yaşadıklarını anlatan Nasuh G., çatıda hortum bulunduğunu belirterek, "Yangın olduğunu öğrenince kendimce müdahale etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.
Gece yarısı çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri evlerinden dışarı çıktı.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara ve apartmanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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