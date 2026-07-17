Denizli'de çatı yangını paniği. Hortumla müdahale eden kişi mahsur kaldı sanıldı

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Dört katlı apartmanın çatısında bulunan kullanılmayan eşyalar, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede yükselen alev ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden apartman sakinlerinden Nasuh G., çatıda bulunan hortumu kullanarak alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Dumanların arasında kalan vatandaşı gören çevredekiler, çatıda mahsur kaldığını düşününce kısa süreli panik yaşandı.

İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması için hazırlık yaparken, Nasuh G. çatıdan kendi imkanlarıyla inmeyi başardı.