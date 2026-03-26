Denizli'de şaşırtan manzara. Ağaçta maymunlar görüldü

Çivril ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi kırsalında ilginç bir olay yaşandı.



Mahallede arıcılık yapan Tahsin Güntaş, kovanlarını kontrol etmek için gittiği arazisindeki bir ağaçta 2 maymun olduğunu fark etti.



Güntaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve belediye ekiplerine bildirdi.



Ekiplerce yakalanan maymunlardan biri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği korumasına alındı. Kaçan Diğer maymunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yapılan ilk incelemede hayvanın açlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi. Klinik ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan maymunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Tahsin Güntaş, bölgede ilk kez maymunlarla karşılaştığını belirterek, "Maymunları görünce çok şaşırdım. Hemen ekiplere haber verdim" dedi.