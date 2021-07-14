Denizli'de "dur" ihtarına uymayıp polise çarparak kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 08:18
Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sümer Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan plakasız kamyonetin sürücüsü, polis memurlarından Süleyman Ç'ye çarparak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Süleyman Ç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis memuruna çarparak kaçan kamyonetin bulunması için bölgede çalışma yapan ekipler, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki 2296 Sokak'ta kamyoneti bırakan sürücüyü ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakaladı.
Çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen Utku K. gözaltına alınırken, aracı trafikten men edildi.
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