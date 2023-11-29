Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen eski öğretmen G.Y'nin (43), Pamukkale'ye bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu belirledi.
Yapılan aramada G.Y, evde gizlendiği çocuk ranzasının altındaki bölümde yakalandı.
G.Y. işlemin ardından cezaevine sevk edildi.
Denizli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Denizli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Denizli