Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı (Denizli Haberleri)

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen eski öğretmen G.Y'nin (43), Pamukkale'ye bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu belirledi.

Yapılan aramada G.Y, evde gizlendiği çocuk ranzasının altındaki bölümde yakalandı.

G.Y. işlemin ardından cezaevine sevk edildi. ​​​​​​​

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