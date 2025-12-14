Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın
14.12.2025 11:30
DHA, AA
Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre sistemleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın 3 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından göründü.
Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
