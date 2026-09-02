Denizli'de kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin aramaları sırasında sulama havuzunun yakınında Z.F.Y.'nin kıyafetlerin görülmesi üzerine ekipler tarafından havuzda arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün akşamüstü saatlerinde Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. ve N.Y. çifti, 2,5 yaşındaki kızları Z.F.Y.'nin evlerinin önünden kaybolduğunu fark etti. Ardından durumu ekiplere bildirdi.

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