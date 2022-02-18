Denizli'de kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu (Denizli Haberleri)

Denizli'de 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi, Çardak ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde ölmüş halde bulundu.

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 14:18

Denizli'de kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Gemiş Mahallesi yakınlarında bir kişinin uçurumdan düşen otomobilin içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araştırma sonucu cesedin, 15 Şubat'ta kent merkezinde kayıp ihbarında bulunulan Tolga Erkan'a (39) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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