Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

Sabaha karşı, Kızılcaağaç Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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