Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü
07.10.2026 13:45
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde konteynerde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Sabaha karşı, Kızılcaağaç Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çıkan yangında konteynerde yalnız yaşayan Fatma Yağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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