Denizli'de orman yangınlarına müdahale eden helikopter ekibine teşekkür plaketi

Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan ve 1 Haziran-31 Ekim arasında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre illerdeki yangınlara müdahale eden helikopter ekibi, görevini tamamladı.



Rus pilotlar İlya İvashchenko, Ruslan İanush ve Seylan Ingilok, uçuş mühendisi Boris Raianov, teknisyenler Georgii Onuchin ve Aleksei Volkov ile helikopter teknisyeni Raşit Boztepe'den oluşan ekibin uğurlanması nedeniyle Denizli Orman Bölge Müdürlüğü binasında tören düzenlendi.



Toplantıda 237 saati Denizli bölgesinde olmak üzere toplam 291 saat 40 dakika havada kalan ekibin 170 orman yangınına müdahale ettiği belirtildi.



Ateş Kartalları ekibine teşekkür plaketi veren Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, sorumluluk alanlarında bu yıl 94 yangında bin 78 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, helikopter ekibinin yangınlarla mücadelede büyük başarı gösterdiğini dile getirdi.



Öte yandan ekibin yangınlara müdahale sırasında kaydettiği görüntüler de basın mensuplarıyla paylaşıldı.



