Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli Haberleri 28.07.2021 - 10:46
Uşak istikametine giden İ.U'nun kullandığı 34 VK 0079 plakalı otomobil, Çivril-Uşak kara yolu Yukarı Mahalle mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncay Ercan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncay müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Denizli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Denizli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.