Denizli'de otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen A.D. ve M.B'ye çarparak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, otomobil ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.
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