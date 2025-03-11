Denizli'de sahte içki operasyonu: 3 şüpheli yakalandı (Denizli Haberleri)
Denizli'de sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ticareti yapan, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, takibe aldıkları bir kamyonu Merkezefendi ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 ton etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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