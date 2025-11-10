Denizli'de saman yüklü kamyon alev alev yandı

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına alsa da kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün tüm çabası sonuçsuz kalırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay, Tavas ilçesi Medet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saman yüklü kamyonun dorsesinde bulunan samanlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

YASAL UYARI

DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.