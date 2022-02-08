Denizli’de şiddetli rüzgar hasara yol açtı (Denizli Haberleri)

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Haberler - Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 14:11

Denizli’de şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sabah saatlerinde çıkan rüzgar nedeniyle Başkarcı Mahallesi’nde ağaçlar devrildi.

Mahalledeki alt kısmı pazar yeri olarak da kullanılan düğün salonunun tuğladan örme duvarının bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

Binanın sökülen kaplamaları ve duvar parçalarından oluşan moloz yığını belediye ekiplerince temizlendi.

Bugün pazar yerinde kurulması planlanan pazar ise tedbir amaçlı kurulmadı.

Yasal Bilgilendirme

Denizli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Denizli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

DENİZLİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...