Denizli'de silahlı çatışma
05.09.2026 23:27
Denizli'de bir kafe önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Denizli'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Ölü ve yaralılar var.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kafenin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.
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