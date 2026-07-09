Denizli'de tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, adreslerde silah, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan detaylı aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde, 38 adet fişek ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

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