Denizli'de tefecilik operasyonunda 3 tutuklama
09.07.2026 09:57
Operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, adreslerde silah, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sarayköy'de operasyon düzenledi.
Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskınlarda 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan detaylı aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde, 38 adet fişek ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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