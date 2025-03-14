Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 517 bin 800 kullanımlık madde ele geçirildi

Denizli'de düzenlenen operasyonda 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde çalışma yürüttü.



Yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, şüphelilere ait ev ve araçlarda 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 12 cep telefonu ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 4'ü, jandarmada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.





