Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Denizli Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 17:15
Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin oturdukları yerlerde çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ve hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
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