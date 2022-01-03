Denizlili ihracatçılar 2021 yılı hedefini aştı.

Denizli Haberleri - Anadolu Ajansı, Denizlili ihracatçılar, geçen yıl için koydukları 4,5 milyar dolarlık ihracat hedefini 100 milyon dolar geçmeyi başardı.



Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının rekorlar yılı olduğunu kaydetti.



Geçen yılın ilk yarısındaki güçlü ihracat performansı sayesinde hedefi önce 4,2 milyar dolar, ardından 4,5 milyar dolar olarak revize ettiklerini hatırlatan Memişoğlu, "2021 yılına ihracat rekorlarıyla başlamıştık. 2020’nin ikinci yarısında ihracatımızda başlayan yükselişler, 19 ay aralıksız devam etti. 2021 ihracatımız ise rekorla taçlandı. Geride bıraktığımız yılda Denizli ihracatında ulaştığımız 4,6 milyar dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kulandı.



"2022 HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"



Memişoğlu, Denizli’nin yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren 9. şehir olduğunu belirtti. Aylık bazda bazı aylarda 8. sıraya yükselen ihracatın haziran ayında 461 milyon dolarla aylık olarak da en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:



"Gerek ilimiz gerek ülkemiz ekonomisine güçlü katkılarını sürdüren 183 ülkeye 3 bine yakın farklı üründe ihracat gerçekleştirildi. 2022 hedefimiz 5 milyar dolar, ihracatçılarımızın başarıları ve üstün performansı sayesinde bu hedefimize de emin ve güçlü adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz. Böylelikle ilimiz ve ülkemiz ekonomisine olan katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."





Kent ihracatında lider konumda bulunan tekstil-konfeksiyon sektörünün ihracatının yüzde 29 artışla 1 milyar 766 milyon dolara ulaştığını kaydeden Memişoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Elektrik-elektronik sektörü ihracatını yüzde 56,70 artırarak 775 milyon dolara taşırken, demir-demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 53,87 yükselişle 660 milyon dolar oldu. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 37,58 arttı ve 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. ihracatımızda ilk sırada bulunan İngiltere'ye olan ihracatımızın yüzde 59 arttığını ve 695 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Dikkat çekici bir veri de ABD'nin Almanya'yı geride bırakarak ihracatımızda ikinci sıraya yükselmiş olması. 2021 yılında ABD’ye ihracatımız yüzde 57,35 artışla 471 milyon dolar, Almanya’ya ihracatımız yüzde 15,15 artışla 418 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 68,10 artışla 288 milyon dolar ve İsrail’e ihracatımız yüzde 38,72 artışla 211 milyon dolar olarak kaydedildi."

