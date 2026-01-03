Fıkra gibi olay. Bu köy yaklaştıkça uzaklaşıyor
03.01.2026 13:44
İHA
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, birbiriyle çelişen iki ayrı yön levhasındaki karışıklığa anlam veremiyor.
Denizli-Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında bulunan kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi'nin 7 kilometre olduğu yazıyor. Bu noktadan kırsal mahalleye doğru ilerleyen sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın bir noktadaki tabelada ise Türlübey Mahallesi'nin 8 kilometre uzaklıkta olduğunu görüyor. Yaklaştıkça uzaklaşan mesafe, ziyaretçilere kafa karışıklığı yaşatıyor.
Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Her ilerleyişimizde levhaya 2 kilometre daha ekleniyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz'' dedi.
‘’FIKRA GİBİ OLAY''
Levhalara şaşıran Üster Kesentürk, "6 kilometre yazıyordu ama şuan 8 kilometre oldu. Fıkra gibi bir olay" diye konuştu.
