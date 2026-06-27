Havuza düşen bebek can verdi. Ambulansı takip etmek isteyen baba eşini ezdi

Olay, Pınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 yaşındaki kız çocuğu H.N., tarlada oynarken sulama havuzuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cansız bedeni, Kale Devlet Hastanesinde yapılan ilk otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA HASTANEYE GİDERKEN ANNEYE ÇARPTI

Öte yandan, havuzdan çıkartılan çocuğunu hastaneye yetiştirecek olan ambulansı takip etmek isteyen baba, aracıyla geri manevra yaptığı sırada eşine çarptı. Yaralanan anne, ilk müdahalesinin yapıldığı Kale Devlet Hastanesinden daha sonra Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.