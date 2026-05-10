Havuzda feci ölüm: Epilepsi krizi geçiren genç boğuldu
10.05.2026 14:31
Son Güncelleme: 10.05.2026 15:01
Hayatını kaybeden gencin, AK Parti Merkezefendi ilçesinin önceki yönetiminde Teşkilat Başkanlığı yapan iş insanı Hasan Tomaşoğlu'nun oğlu olduğu belirtildi.
Denizli'de 25 yaşındaki Muhammet Mirza Tomaşoğlu, havuzda epilepsi krizi geçirmesi sonucu boğulup yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’ndeki kapalı yüzme havuzunda feci bir ölüm yaşandı.
Edinilen bilgilere göre; epilepsi rahatsızlığı bulunan Muhammet Mirza Tomaşoğlu (25), havuzda yüzdüğü sırada kriz geçirdi. Kriz nedeniyle suyun dibine doğru giden Mirza Tomaşoğlu, yaklaşık 2 dakika su altında kaldı.
Boğulduğunun anlaşılması üzerine sudan çıkarılan genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhammet Mirza Tomaşoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi içindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
