İntihar için çatıya çıktı, belediye başkanı son anda kurtardı

Denizli 'de intihar etmek için bir apartmanın çatısına çıkan adam, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından kurtarıldı.

Olay, Kale ilçesine bağlı Cevherpaşa Mahallesi'ndeki dört katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar Kalespor formasını terleten eski futbolcu Berkay Ç., eşiyle yaşadığı tartışma sonrası inşaat halindeki binanın çatısına çıktı.

ÇATIDAN SARKTI

İhbar üzerine bölgeye gelen müzakereci polisler, çatıdan sarkarak tehlikeli hareketler yapan genci ikna etmeye çalıştı.

Bir türlü ikna olmayan Berkay Ç., daha sonra olay yerine getirilen eşi, kayınvalidesi ve yakınlarını da dinlemedi.

Çatıda ikna çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri de zemine hava yatağı açtı.