İntihar için çatıya çıktı, belediye başkanı son anda kurtardı
18.09.2026 11:13
Belediye Başkanı Erkan Hayla bir anlık dalgınlıktan faydalanıp, intihar etmek isteyen adamı kolundan yakaladı.
Denizli'de intihar etmek için bir apartmanın çatısına çıkan adam, belediye başkanı tarafından kurtarıldı.
Denizli'de intihar etmek için bir apartmanın çatısına çıkan adam, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından kurtarıldı.
Olay, Kale ilçesine bağlı Cevherpaşa Mahallesi'ndeki dört katlı binada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar Kalespor formasını terleten eski futbolcu Berkay Ç., eşiyle yaşadığı tartışma sonrası inşaat halindeki binanın çatısına çıktı.
ÇATIDAN SARKTI
İhbar üzerine bölgeye gelen müzakereci polisler, çatıdan sarkarak tehlikeli hareketler yapan genci ikna etmeye çalıştı.
Bir türlü ikna olmayan Berkay Ç., daha sonra olay yerine getirilen eşi, kayınvalidesi ve yakınlarını da dinlemedi.
Çatıda ikna çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri de zemine hava yatağı açtı.
Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
BELEDİYE BAŞKANI KOLUNDAN YAKALAYIP KURTARDI
Olaydan haberdar olup bölgeye gelen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, çatıya çıkarak personeli olan Berkay Ç. ile konuşmak istedi.
Belediye Başkanı Hayla, polis ekipleri ve arkadaşlarıyla konuşan Berkay Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan çekip kurtardı.
Yaklaşık bir saat çatıda kalan genç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildi.
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