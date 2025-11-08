Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı

Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sürücü sıkışarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

