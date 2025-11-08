Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağıya yuvarlandı
08.11.2025 15:03
İHA
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçurumdan aşağıya yuvarlandı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. A.H idaresindeki araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan düştü.
Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sürücü sıkışarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
YASAL UYARI
DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.