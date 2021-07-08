Motorcular aşının önemine dikkati çekmek için birlikte aşı oldu

Denizli'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının önemine dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, araçlarının yanında topluca Kovid-19 aşısı oldu.

Kentte faaliyet gösteren motosiklet tutkunlarının oluşturduğu 12 kulüp, Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Spor Kulübü Derneği (DMD) adı altında tek çatı altında toplandı. Dernek binasının açılışı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta Kovid-19 aşısı hakkında farkındalığı artırmak isteyen motosiklet tutkunları, "Motorunuza atlayıp gezebilmek için aşı sırasına geçin" sloganıyla aşı etkinliği düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen ekip, alanda kurulan çadırda 50 katılımcıya motosikletlerinin başında koronavirüs aşısı uygulandı.

Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gül Kınay, gazetecilere kentteki motosiklet kulüplerini dernek adı altında bir araya getirdiklerini anlattı. Açılış etkinliği kapsamında aşı kampanyası düzenlediklerini aktaran Kınay, "Büyük bir destek aldık. Motosiklet tutkunu arkadaşlarımızdan aşılarını yaptırmayanlara burada aşı imkanı sağladık. Koronavirüs nedeniyle zor zamanlardan geçtik. Evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Aşı ile salgın sürecini daha hızlı atlatıp daha rahat gezebileceğiz." diye konuştu. Aşı olan motosiklet tutkunlarından Okan Tekelioğlu da salgın sürecinde aşının önemini vurgulamak istediklerini kaydetti.