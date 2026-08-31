Oğlu kazada yaşamını yitirdi, baba acı haberin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
31.08.2026 15:43
Kaza, dün gece saatlerinde Servergazi Mahallesi’nde meydana geldi.
Denizli’de ağaca çarpan otomobilde ağır yaralanan 29 yaşındaki Asım Ayyıldız hastanede yaşamını yitirdi. Oğlunun vefatını öğrenen babası da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Asım Ayyıldız (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan babası da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece saatlerinde Servergazi Mahallesi’nde meydana geldi. Asım Ayyıldız yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ayyıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayyıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
OĞLUNUN VEFAT HABERİNE KALBİ DAYANMADI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Ayyıldız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğlunun vefat haberini alan baba İsmail Ayyıldız ise acılı habere dayanamadı.
Oğlu Asım Ayyıldız'ın vefat haberini alan acılı baba İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren İsmail Ayyıldız'dan da acılı haber geldi.
Baba İsmail Ayyıldız'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.
YASAL UYARI
DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.