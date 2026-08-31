Oğlu kazada yaşamını yitirdi, baba acı haberin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Denizli ’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Asım Ayyıldız (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan babası da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Servergazi Mahallesi’nde meydana geldi. Asım Ayyıldız yönetimindeki otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ayyıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayyıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OĞLUNUN VEFAT HABERİNE KALBİ DAYANMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Ayyıldız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğlunun vefat haberini alan baba İsmail Ayyıldız ise acılı habere dayanamadı.

Oğlu Asım Ayyıldız'ın vefat haberini alan acılı baba İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren İsmail Ayyıldız'dan da acılı haber geldi.

Baba İsmail Ayyıldız'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.