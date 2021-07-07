Otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı: 6 yaralı

Denizli Haberleri - İHA,

Kaza, Çivril ilçesi Denizli - Çivril karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eyüp Kocabaş idaresindeki 54 D 7230 plakalı römorkuna buğday yüklü traktör ile tarladan evine gitmek üzere yola çıktı.

Tali yoldan ana yola bağlanmak istediği sırada 60 SC 622 plakalı Gülistan Kaya, yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken römorkta bulunan buğdaylar ise yola saçıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörde bulunan Eyüp Kocabaş ve Ayşe Kocabaş ile kaza yapan otomobil içerisindeki sürücü Gülistan Kaya, Mustafa Kaya, Viyan Kaya ve Zana Kaya kaza sonucu yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere sevk ederken 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.