Park halindeki minibüs alev aldı
30.11.2025 11:09
İHA
Denizli'de park halindeki minibüs, alevlere teslim oldu. Araç kullanılamaz hale geldi.
Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan minibüsten bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.
Minibüsten çıkan dumanlar kısa sürede büyüyerek aleve dönüştü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu minibüsten çıkan yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
