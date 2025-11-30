Park halindeki minibüs alev aldı

Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan minibüsten bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

YASAL UYARI

DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.