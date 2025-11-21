Plakasına yaptığı düzenekle cezadan kaçabileceğini düşündü

Denizli'de ceza yememek için yaptırdığı plaka düzeneğiyle kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, başka bir motosikletin kask kamerası sayesinde yakalandı.Denizli’de bir motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçip plakasını gizlediği anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kısa sürede kimliği belirlenen sürücünün, plakasını görünmez hale getirmek için özel bir aparat kullandığı tespit edildi.

Yapılan işlemde sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5.976 TL idari para cezası uygulandı.