Polisten kaçarken kaza yaptı (Denizli Haberleri)
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisten kaçmak isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralandı.
Alınan bilgiye göre trafik ekipleri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda A.A'nın kullandığı 20 APJ 199 plakalı motosikleti durdurmak istedi.
Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü İstasyon Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapıp B.D'nin kullandığı 06 BC 2636 plakalı otomobille çarpıştı.
Yere savrulan motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı.
Sürücü sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve dur ihtarına uymamak suçlarından işlem yapıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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