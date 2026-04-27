Sevgilisinin eski eşiyle karşılaştı, öldürdü
27.04.2026 15:13
Çağlar E. polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.
Denizli'de Çağlar E. (38), kız arkadaşının eski eşi İsmail İri'yi (43) sokakta görünce tartışma başladı. Çağlar E., İsmail İri'yi bıçaklayarak öldürdü.
Olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Çağlar E. ile kız arkadaşının eski eşi İsmail İri, yolda karşılaştı.
Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çağlar E., yanındaki bıçakla İri’yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İri, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çağlar E., polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
