Toprak kayınca ortaya çıktı. Bizans dönemine ait olduğu tahmin ediliyor

Çaybaşı Mahallesi'nde yağmurun ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede küp olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Yapılan ilk incelemede küpün Orta Bizans dönemine ait olduğu ve tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

YASAL UYARI

DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.