Yasa dışı kürtaj yapılan muaynehanede 3 kişi yakalandı

Denizli'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki özel bir muayenehanede, gebeliği 10 haftanın üzerinde olan kadınlara yasa dışı kürtaj yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uzun süren takiplerin ardından muayenehaneye düzenlenen operasyonda kadın doğum uzmanı M.İ. (55), eşi A.İ. (47) ve tıbbi sekreter S.Z. (46) gözaltına alındı. Muayenehanede yapılan aramada, kürtaj sonrası poşet içinde muhafaza edilen 10 haftanın üzerinde olduğu belirlenen cenin bulundu. Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi daha yakalandı ve bu kişiler savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan M.İ, A.İ. ve S.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.